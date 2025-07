Affäre bei Coldplay-Konzert aufgedeckt?: So reagiert Sänger Chris Martin

So reagiert Sänger Chris Martin

1 Dass eine Kiss-Cam bei seinem Konzert eine angebliche Affäre eines Tech-CEOs enthüllte, war Chris Martin spürbar unangenehm. Foto: Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire/action press

Bei einem Coldplay-Konzert ist Chris Martin unfreiwillig in eine heikle Situation geraten. Eine Kiss-Cam enthüllte angeblich eine Affäre eines Tech-CEOs. Der Sänger realisierte zunächst nicht, was gerade passiert war.











Ein Kiss-Cam-Moment hat bei einem Coldplay-Konzert in Boston am Mittwochabend für großes Aufsehen gesorgt. Die Kamera richtete sich auf den Astronomer-CEO Andy Byron, der eine Frau von hinten innig umarmte. Diese verdeckte sofort ihr Gesicht und drehte sich weg, der erfolgreiche und bekannte Geschäftsmann duckte sich weg. Der vermeintliche Grund: Die Frau soll angeblich seine Personalchefin Kristin Cabot sein. Byron ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge jedoch eigentlich mit Megan Kerrigan verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Auch Cabot soll sich in einer Ehe befinden.