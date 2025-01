AfD-Versammlung in Leonberg: „Ich bin doch nur ein ganz normaler Mensch“

1 Lautstarker Protest gegen die AfD vor der Leonberger Stadthalle. Foto: Simon Granville

Hier Protest, dort Geplauder: Viele wollen in die Leonberger Stadthalle zum AfD-Chef Chrupalla. Eindrücke aus der Warteschlange.











Link kopiert



Trotz Gegendemonstration ist die Schlange am Mittwochabend vor der Stadthalle in Leonberg lang. Viele wollen den AfD-Chef Tino Chrupalla direkt erleben. Der Einlass war um 18 Uhr geplant, schon lange vorher stehen sich einige Leute vor verschlossenen Türen die Beine in den Bauch. Als die Türen öffnen, geht es schleppend voran: Taschen und Mäntel werden kontrolliert. Die Zeit drängt, denn um 19 Uhr soll es eigentlich losgehen. „Halb so schlimm“, meint ein Wartender, „Chrupalla spricht bestimmt erst am Schluss, den verpassen wir nicht“.