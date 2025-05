AfD und Verfassungsschutz: Öffentlichkeit hat Recht auf Wissen

1 Die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Foto: dpa/Carsten Koall

Das Gutachten zur AfD ist nun bekannt. Das ist gut so. Die Geheimniskrämerei ist eine Steilvorlage für Verschwörungstheorien, kommentiert Christian Gottschalk.











Link kopiert



Die Journalisten des Magazins Cicero sind keine kleinen Julian Assanges. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte seinerzeit mutmaßliche Kriegsverbrechen des US-Militärs im Irak und in Afghanistan enthüllt – und dieses Engagement teuer bezahlt. Jahrelang lebte er als Flüchtling in der ecuadorianischen Botschaft in London, jahrelang saß er dort im Gefängnis. All das droht den Cicero-Machern nicht, nachdem sie das Gutachten des Verfassungsschutzes veröffentlicht hatten, in dem dieser die AfD als rechtsextreme Partei bewertet hatte. Das Material ist auch weit weniger brisant.