AfD und Extremismus: Unübersichtliches Ringen mit der Justiz

1 Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine Entscheidung getroffen. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Verfassungsschützer haben Belege gesammelt, nach denen die AfD rechtsextrem ist. Die wehrt sich meist vergebens dagegen. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht der Volksbegriff.











Wer in Deutschland Beamter wird, der muss für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten. Wer Mitglied in einer gesichert extremistischen Partei ist, bei dem können durchaus Zweifel an der Verfassungstreue bestehen. Das kann dann Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben. Die Neubewertung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das nun zu dem Schluss gekommen ist, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist, könnte daher sehr praktische Auswirkungen für manch einen AfD-Aktivisten haben.