AfD-Umfragehoch: SPD-Politiker fordern von CDU neuen Umgang mit Linkspartei

Mehrere SPD-Politiker haben die CDU zu einem neuen Umgang mit der Linkspartei aufgefordert. Grund ist das derzeitige Umfragehoch der AfD.
Angesichts des Umfragehochs für die AfD haben mehrere SPD-Politiker die CDU zu einem neuen Umgang mit der Linkspartei aufgefordert. "Unvereinbarkeitsbeschlüsse behindern die Bildung stabiler demokratischer Regierungen und erleichtern es der AfD, ihre perfide Strategie der Lähmung parlamentarischer Prozesse umzusetzen", sagte Thüringens Innenminister und SPD-Landeschef Georg Maier dem "Handelsblatt" nach Angaben vom Dienstag.