AfD-Treffen in Sindelfingen: Naturfreunde untersagen kurzfristig AfD-Versammlung

1 Vor dem Naturfreundehaus versammelte sich die Antifa – das AfD-Treffen war zu diesem Zeitpunkt bereits abgesagt. Foto: Melissa Schaich

Eigentlich wollte sich der AfD-Landesverband zum Politischen Aschermittwoch im Naturfreundehaus am Fuchsberg in Sindelfingen treffen. Doch die Naturfreunde untersagen der Partei kurzfristig, das Gebäude zu nutzen.











Skurriles Szenario am Mittwoch gegen 18 Uhr am Naturfreundehaus: Rund 15 Demonstranten der Antifa positionieren sich mit ihren Bannern vor der Gaststätte am Fuchsberg, drinnen sitzen eine Handvoll AfD-Mitglieder und -Sympathisanten sowie ein Mann, der eigentlich nur sein abendliches Bier trinken will. Ein Streifenwagen der Polizei ist auch vor Ort. Zu tun gibt es für die Beamten nichts. Eigentlich sollte hier – im Sindelfinger Stadtteil Viehweide – der Politische Aschermittwoch des AfD-Landesverbands stattfinden. Doch dieses Treffen war nicht nur kaum angekündigt worden – es wurde auch extrem kurzfristig abgesagt.