Der AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl Bernd Gögel hält nächtliche Ausgangssperren für überzogen. Der 66-Jährige will sich zwar unbedingt impfen lassen – allerdings nicht aus medizinischen Gründen.









Stuttgart - Im Vorfeld der Landtagswahl sprechen wir mit allen Spitzenkandidaten im Interview. So manchen Machtkampf in der AfD hat Bernd Gögel schon überstanden. Der Fraktionsvorsitzende im baden-württembergischen Landtag hält nichts von Maskenverweigerern und hofft, dass es in der nächsten Legislaturperiode weniger Zank in seiner Partei gibt.