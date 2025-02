AfD-Politiker in Ludwigsburg: Antifa protestiert gegen Event des Jugendgemeinderats

1 Dutzende Polizisten standen am Mittwochabend einer Gruppe von rund zehn Demonstranten gegenüber. Foto: /Andreas Essig

Der Jugendgemeinderat Ludwigsburg hat am Mittwochabend eine Diskussion mit Bundestagskandidaten veranstaltet – und erntet Kritik von der radikalen Linken. Die jungen Räte fühlen sich ins falsche Licht gerückt.











Es ist ein ungewöhnliches Bild: Am Mittwochabend reihen sich zehn Polizeiautos vor dem Kulturzentrum in Ludwigsburg aneinander, überall stehen Beamte und beobachten die Dutzend Menschen, die durch eine Sicherheitskontrolle in das Gebäude geschleust werden. In einigen Metern Abstand schwenken rund zehn Personen rote Fahnen, skandieren Parolen und halten ein Transparent hoch: „Keinen Raum der AfD“.