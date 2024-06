AfD-Parteitag in Essen: Protestkundgebungen haben begonnen - erste Zusammenstöße

AfD-Bundesparteitag Die anderen Parteien geben der AfD zu viel Macht

Am Wochenende ist AfD-Parteitag in Essen. Die Partei gefällt sich in der Opferpose. Dabei räumen die anderen Parteien der AfD im öffentlichen Diskurs viel Einfluss ein – und das gleich in zweierlei Hinsicht, kommentiert unser Korrespondent Tobias Peter.