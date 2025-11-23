AfD-Parteitag: Die Union ist Hauptgegner – und mehr

Die AfD will bei den Wahlen in Baden-Württemberg das Thema Wirtschaft in den Vordergrund stellen. Gegenüber der CDU versucht man einen Spagat.
Es hat einmal eine Zeit gegeben, da gab es bei der AfD nur ein Thema: die Migrationspolitik. Zeiten ändern sich. Es hat auf dem AfD-Landesparteitag in Hechingen ziemlich lange gedauert, ehe der Ministerpräsidentenkandidat Markus Frohnmaier auf Messerattacken zu sprechen kam, auf Gruppenvergewaltigungen und Poller auf Weihnachtsmärkten. Auf Migranten, die nicht länger in Deutschland sein sollten und die Union, die nach Ansicht der AfD dafür verantwortlich ist, dass alles so ist, wie es ist.