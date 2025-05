AfD-Parteitag Baden-Württemberg: Geheimdienst muss transparenter agieren

1 Die Partei muss sich im Südwesten anders positionieren. Foto: Carsten Koall/dpa

Im Landtagswahlkampf wird der Verfassungsschutz ein besonderes Auge auf die AfD werfen. Geheimniskrämerei schadet dabei, kommentiert Christian Gottschalk.











Link kopiert



Natürlich wird der Verfassungsschutz mit dabei sein, wenn sich die AfD an diesem Wochenende trifft, um ihre Kandidaten für die Landtagswahl im nächsten März zu küren. Sei es durch Informanten in der Halle, oder sei es durch Mitarbeiter, die lesen, was aus der Harmonie in Heilbronn so berichtet wird. Auf jeden Fall werden die Verfassungsschützer in den Reden derer auftauchen, die sich um ein Mandat im Stuttgarter Landtag bewerben.