AfD-Parteitag: AfD treibt Hauptfeind Hagel

Dass die Union von Manuel Hagel mit der AfD zusammen arbeiten wird gilt als ausgeschlossen. Aber auch davon kann die AfD profitieren, kommentiert Christian Gottschalk.
Die AfD in Baden-Württemberg hat zur Wahl eine Kampagne aufgelegt, die man durchaus als pfiffig bezeichnen kann. Doch ganz unabhängig von dem, was auf die Plakatwände im Südwesten geklebt wird: Die größten Wahlhelfer für die AfD sitzen derzeit in der Berliner Regierung. Ein Fehltritt des Kanzlers wird mehr Einfluss auf das Abstimmungsverhalten haben als jede Aktivität im Land. Das haben die Parteistrategen selbstverständlich erkannt. Kein Podium mit AfD-Beteiligung, auf dem nicht die Versäumnisse der CDU in den Mittelpunkt gerückt werden. Das war auf dem Parteitag in Hechingen nicht anders, es wird bis zum Wahltag noch weiter zunehmen.