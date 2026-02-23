AfD: Nächste große Demo gegen Höcke-Auftritt in NRW erwartet

Nach umstrittenen Auftritten am Wochenende will AfD-Politiker Höcke nun eine Rede in Düsseldorf halten. Dort bilden sich Allianzen für ein Zeichen gegen Faschismus. Viele Bürger wollen demonstrieren.
Düsseldorf - Nach den Protesten am Wochenende werden erneut Tausende Menschen bei einer Kundgebung gegen einen Auftritt von AfD-Politiker Björn Höcke in NRW erwartet. Höcke soll am Abend eine Rede in Düsseldorf halten. Ein breites Bündnis ruft dagegen zum Protest auf. Die Veranstalter haben zunächst rund 5.000 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet, erwarten aber deutlich mehr. Vor dem Veranstaltungsort der AfD soll auch ein Protest-Wagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly auffahren.