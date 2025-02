AfD-Nachwuchs: Junge Alternative löst sich auf

2 Die Junge Alternative wird es ihrer jetzigen Form nicht mehr geben. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Der AfD-Nachwuchs soll an die kurze Leine. Eine neue Organisation soll die Junge Alternative ersetzen. Die löst sich als Verein auf.











Apolda/Berlin - Die Junge Alternative (JA) als Jugendorganisation der AfD ist Geschichte - zumindest in der jetzigen Form. Der Verein beschloss bei einem Bundeskongress im thüringischen Apolda seine Auflösung zum 31. März, wie der Chef der Berliner JA, Martin Kohler, bestätigte. Der Schritt wurde dpa auch von anderen JA-Vertretern und aus AfD-Kreisen bestätigt. An dem Treffen in Apolda nahmen nach Polizeiangaben etwa 250 JA-Mitglieder teil. Es wurde von Protesten begleitet.