1 Punktsieger im AfD-Konvent: Bundesparteichef Jörg Meuthen (links). Foto: dpa/Christoph Soeder

Nach dem gerichtlichen Punktsieg für den früheren Brandenburger AfD-Chef Kalbitz nun ein politischer für Bundeschef Meuthen: Das treibt die Flügelkämpfe der AfD in die Verlängerung, kommentiert Christoph Reisinger.









Stuttgart. - Lebhafte Streitkultur – so wie Parteichef Jörg Meuthen kann man die Flügelkämpfe in der AfD auch nennen und auf diese Weise klein reden. Tatsächlich aber bebt die Partei gerade in ihren Grundfesten. Und das wird so schnell nicht aufhören.