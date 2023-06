AfD-Mann wird Landrat in Thüringen

1 AfD-Landratskandidat Robert Sesselmann (vorne Mitte) mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (li.) und AfD-Chef Tino Chrupalla (re.) in Sonneberg. Foto: /Jacob Schröter /

Die Menschen im Kreis Sonneberg in Thüringen haben entschieden: Die AfD hat jetzt ihren ersten Landrat. Das ist ein Dammbruch. Die Ampel-Parteien und die Union müssen daraus dringend etwas lernen, kommentiert Tobias Peter.









Dammbruch. Das ist das Wort, das nach der Wahl eines AfD-Landrats im thüringischen Sonneberg immer wieder fällt. Gerade in der Bundespolitik wirken dabei viele so, als stünden sie ratlos vor dem Unglück – obwohl die Risse im Damm doch lange sichtbar waren. Bestürzt zu sein, ist nicht verkehrt. Es muss jetzt aber vor allem darum gehen, wie Dämme in Zukunft sicherer sein können.