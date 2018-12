AfD-Kundgebung in Stuttgart Innenstadt großräumig abgesperrt

Von red/sma 08. Dezember 2018 - 14:25 Uhr

Großes Polizeiaufgebot in Stuttgart: Mit mehreren Hundertschaften und drei Wasserwerfern ist die Polizei in der Stuttgarter Innenstadt präsent. Es gilt eine AfD-Demo und Gegendemonstranten zu trennen.





Stuttgart - Zwischen Weihnachtsmarkt und Samstagsshopping bietet sich in der Stuttgarter Innenstadt derzeit ein eher ungewöhnliches Bild: Drei Wasserwerfer stehen am Kronprinzplatz – dazu ein Großaufgebot der Stuttgarter Polizei in der gesamten Innenstadt.

Der Grund: Eine AfD-Kundgebung am Kronprinzplatz, zu der nach offiziellen Informationen der Polizei rund 70 Teilnehmer gekommen sind. Auf der anderen Seite stehen rund 400 Gegendemonstranten.

Die Polizei versucht die beiden Lager zu trennen – stellenweise ist es bereits zu Rangeleien gekommen, wie unsere Reporter vor Ort berichten.

Die Polizei hat zur besseren Übersicht der Lage Drohnen im Einsatz.