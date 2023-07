1 Wie gehen die Ratsfraktionen mit der AfD um? Die CDU verschließt sich einer Kooperation nicht in jedem Fall. Foto: dpa/Swen Pförtner

Im Stuttgarter Gemeinderat stellt sich nicht erst seit den Einlassungen des CDU-Parteichefs Friedrich Merz die Frage, wie es die Fraktionen mit den vier Vertretern der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) halten: Ignorieren oder dann einbinden, wenn es zum eigenen Vorteil bei Abstimmungen gereichen würde, mit dem Risiko, die im Aufwind befindliche Partei hoffähig zu machen? Das Thema stellte sich nun bei der Entscheidung über weitere Standorte für Flüchtlingsunterkünfte. Die CDU brachte das in Verlegenheit, weil sie mit ihrer Ablehnung aus vermeintlich sachlichen Erwägungen („Weckruf für Berlin“) dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe den Schulterschluss mit der AfD übt. Das geschieht oft, ohne dass die CDU etwas dafür kann, weil es in Sachfragen Einigkeit gibt, wie etwa die Distanz zum Radverkehr, was sich am Dienstag in einer gemeinsamen Ablehnung eines Radstreifens im Süden der Stadt niederschlug.