Trotz florierender Wirtschaft und geringer Arbeitslosigkeit ist die kleine schwäbische Gemeinde Bubsheim zur AfD-Bastion geworden.
Der Mann steht vor seinem schmucken Neubau – große Garage, großer Garten, die Einfahrt auf ganzer Front geplättelt. Was er von der Landtagswahl am Sonntag erwarte? „Ich hoffe auf die AfD“, sagt der 38-Jährige. „Die CDU war schon dran, die SPD war schon dran, die Grünen sind sowieso eine Katastrophe“, erklärt er mit hörbar russlanddeutschem Einschlag. Alles werde teurer: Gas, Strom, Lebensmittel. „Früher war die Situation besser.“ Bald müsse man auch noch am Wochenende arbeiten, fürchtet er – „wenn es dann noch Arbeit gibt.“