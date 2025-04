AfD: Frohnmaier will Ministerpräsident werden

Frohnmaier will Ministerpräsident werden

1 Markus Frohnmaier will Ministerpräsident werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Die AfD nominiert ihren Co-Parteichef als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten. In den Landtag lässt sich Markus Frohnmaier aber nicht wählen.











Die AfD möchte mit Markus Frohnmaier als Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten in den Landtagswahlkampf ziehen. Der Co-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete wird allerdings auf keinem Wahlzettel stehen. Frohnmaier kandidiere nicht für den Landtag, sagt sein Landesvorsitzender-Kollege Emil Sänze unserer Zeitung. Das sei der Überlegung geschuldet, dass Amt und Mandat getrennt werden sollten. Für den Fall, dass die AfD nach der Landtagswahl im nächsten März nicht an der Regierung beteiligt sei, werde Frohnmaier sein Bundestagsmandat in Berlin beibehalten.