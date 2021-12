Kurioses aus Stuttgart-Hofen 69-Jährige fährt Hunderte Meter im Gleisbett – Kran birgt Auto

Eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin gerät am Donnerstagabend in Hofen ins Gleisbett der Stadtbahn und fährt Hunderte Meter in Richtung Haltestelle Max-Eyth-See. Ein Kran muss anrücken, um das Auto zu bergen.