AfD-Fraktion in Stuttgart schrumpft: Ex-AfD-Stadtrat klagt über Missstände in der Partei

Thomas Rosspacher kam 2024 auf einem guten Listenplatz für die AfD in den Gemeinderat. Jetzt wechselt er zur Werteunion – und macht Aussagen zum Stuttgarter Haushalt.
Vor wenigen Tagen hat der Stuttgarter Stadtrat Thomas Rosspacher die Alternative für Deutschland (AfD) verlassen. Er will sein Mandat im Gemeinderat aber weiter wahrnehmen und sich der Werteunion anschließen. Auf Anfrage begründet Rosspacher, der im Kommunalwahlkampf 2024 auch durch seine Plakatierung mit dem Slogan „Schnelle Remigration schafft Wohnraum“ und die darauf folgende Anzeige von Luigi Pantisano (Die Linke) Bekanntheit erlangt hatte, seinen Schritt. Die Staatsanwaltschaft sah damals keine ausreichenden Gründe für ein Ermittlungsverfahren.