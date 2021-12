1 Mehrere hundert Demonstranten waren nach Göppingen gekommen. Foto: Dirk Hülser

Die AfD lädt zu einer Kundgebung auf den Göppinger Schillerplatz. Rund 600 Impfgegner wollen Alice Weidel und andere Politiker sehen.















Link kopiert

Göppingen - Die Dunkelheit hat sich schon über den Göppinger Schillerplatz gelegt, als am späten Samstagnachmittag ein aus vielen hundert Kehlen bestehender Chor ruft: „Maier muss weg! Maier muss weg!“ Es sind rund 600 AfD-Anhänger, die hier vehement den Rücktritt des Göppinger Oberbürgermeisters Alex fordern. Die Partei hat zu einer Kundgebung „für die Freiheit“ und gegen „Impfpflicht, Bevormundung und Lockdown“ eingeladen.

Zuvor war es am AfD-Kreisvorsitzenden Sandro Scheer, den Einheizer zu geben: Maier habe versucht, mit strengen Vorgaben wie 3G-Regel und Teilnehmerbegrenzung die Veranstaltung zu verhindern – deshalb sei der Rücktritt fällig. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte die meisten Einschränkungen am Freitagabend jedoch gekippt, lediglich eine Maskenpflicht und ein Abstandsgebot galten für die Teilnehmer an der Kundgebung. Dass es gar nicht das Rathaus war, das Vorgaben gemacht hatte, sondern das für den Gesundheitsschutz zuständige Gesundheitsamt des Landkreises – an solchen Kleinigkeiten halten sich Scheer und die johlende Menge nicht auf.

AfD-Abgeordneter Frohnmaier putscht die Menge auf

Schon der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier hatte es am Nachmittag verstanden, die Impfgegner und AfD-Anhänger aufzuputschen: Er forderte die Menschen auf, ihre Arme in die Höhe recken, im Staccato skandierte die Menge „AfD! AfD!“ An die Corona-Regeln will sich der Redner nicht halten: „Bei mir daheim spielt es keine Rolle, ob ihr geimpft oder ungeimpft seid – bei mir hat jeder Platz unterm Tannenbaum.“

Die meisten Teilnehmer sind allerdings wegen jemand anderem gekommen – das zeigen der Applaus und das große Interesse an Selfies: Alice Weidel. Beim Aussteigen aus ihrer schwarzen Limousine filmt die Landessprecherin ihrer Partei und Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion erst sich selbst und dann die jubelnde Menge, kurz darauf erschallen „Alice, Alice“-Sprechchöre. „Sie werden mit Zwang und Unterdrückung nicht weiterkommen“, glaubt Weidel. „Sie werden das Gegenteil erreichen.“

Weidel zieht einen Vergleich zur DDR vor der Wende

Sie vergleicht die Pandemie-Situation mit der „DDR vor 32 Jahren“ und fordert: „Es braucht wieder das Volk, die Bürger, um die Rechte zu erkämpfen.“ Gegen 17 Uhr tritt sie noch ein zweites Mal ans Mikrofon. Sie wünscht ihren Anhängern frohe Weihnachten und ruft: „Lasst Euch das alles nicht verderben von denen da oben.“ Weidel verspricht: „Um die kümmern wir uns.“

Bereits vor der Kundgebung gab es eine Mahnwache mit etwa 30 Teilnehmern, der 3G-Regel und Maskenpflicht vor dem Göppinger Bahnhof. Eingeladen hatte die Linke, auch OB Maier (Grüne) schaute bei der kleinen Protestversammlung vorbei.

OB nimmt Rücktrittsforderungen als Kompliment

Dass später Sprechchöre gegen ihn über den Schillerplatz schallen, stört das Stadtoberhaupt nicht. „Das empfinde ich als großes Kompliment, wenn diese Leute mich weghaben wollen. Wenn die AfD das will, haben wir alles richtig gemacht.“ Er findet es „bedauerlich“, dass die meisten Vorgaben des Gesundheitsamts vom Verwaltungsgericht wieder kassiert wurden. Über die teils dicht an dicht stehen Teilnehmer an der Versammlung – etwa 10 bis 20 Prozent ignorierten die Maskenpflicht – und die AfD als Veranstalter kann er nur den Kopf schütteln: „Ich finde das richtig asozial in dieser Situation.“

Die Polizei ist den ganzen Tag über mit vielen Kräften im Einsatz, in der gesamten Innenstadt parken Transporter und sind Streifen unterwegs. Eine kleine Anzahl friedlicher Gegendemonstranten am Schillerplatz wird durch Einsatzkräfte auf Distanz zur Kundgebung gehalten.

Am Abend zieht der Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, Wolfgang Jürgens, ein positives Fazit: „Es ist alles ruhig geblieben, ohne besondere Vorkommnisse.“ Sollte die Lage unverändert bleiben, würden die Kräfte im Laufe des Abends abgezogen. Zu diesem Zeitpunkt werten die Beamten noch ihr Material aus, es geht unter anderem um Verstöße gegen die Maskenpflicht. „Wenn wir was haben, würden wir da Ermittlungen einleiten“, sagt Jürgens.