AfD-Bezirksbeirat: Ohrabbeißer-Fall alarmiert auch Gewerkschaft

1 Der Einsatz nach der Attacke auf einen städtischen Vollzugsbediensteten Foto: 7aktuell/Oskar Eyb

Er saß wegen Gewalttaten Jahre in Haft – und ist nun AfD-Bezirksbeirat: für die neue Verdi-Landeschefin ein krasser Fall der Aggression, die immer mehr um sich greife.











Link kopiert



Der Fall eines Stuttgarter AfD-Bezirksbeirates, der einem städtischen Bediensteten einst das Ohr abgebissen hat und jahrelang wegen Gewalttaten in Haft saß, irritiert auch die Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg. „Das ist natürlich ein besonders krasser Fall von Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“, sagte die neue Verdi-Landesvorsitzende Maike Schollenberger unserer Zeitung. Gleichwohl sei er „typisch für die immer kürzere Zündschnur und enorme Aggression, der unsere Kolleginnen und Kollegen inzwischen täglich ausgesetzt sind - am Steuer eines Busses genau so wie im Jobcenter oder Bürgerbüro“.