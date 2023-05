AfD-Landeschef Spaniel: Kampfansage an Radikale

1 Dirk Spaniel bei seiner Rede auf dem Landesparteitag der AfD in Heidenheim Foto: dpa

Der Ex-Daimler-Manager Dirk Spaniel steht neu an der Spitze der tief zerstrittenen Landes-AfD. Im Interview kündigt er an, auf den rechten Rand zugehen zu wollen. Kompromisslos bekämpfen will er radikale Miglieder, die das Ansehen der AfD als seriöse politische Kraft beschädigen.









Stuttgart - Neben Bernd Gögel, der auch die AfD-Landtagsfraktion führt, steht Dirk Spaniel (47) seit einer Woche an der Spitze der Landespartei. Sie ist seit dem Parteitag in Heidenheim zerstrittener denn je. Spaniel, studierter Ingenieur und verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, sieht sich als unabhängig und zwischen den verfeindeten Lagern stehend. Er wolle zwischen ihnen vermitteln, kündigt er im Interview an.