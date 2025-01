Äußerungen von US-Präsident Donald Trump: Ägypten lehnt jegliche Umsiedlung von Palästinensern unter Zwang ab

1 Die ägyptische Regierung hat die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Palästina abgelehnt (Archivfoto). Foto: AFP/MANDEL NGAN

Ägypten lehnt den Vorschlag Trumps ab, die Bewohner Gazas nach Ägypten und Jordanien umzusiedeln. Das Land bekräftigt seine Unterstützung für das Recht „des palästinensischen Volkes auf sein Land“.











Die ägyptische Regierung hat sich ablehnend zu Äußerungen von US-Präsident Donald Trump geäußert, wonach die Bewohner des Gazastreifens nach Ägypten und Jordanien umgesiedelt werden sollten. Ägypten unterstütze das „unerschütterliche Bestehen des palästinensischen Volkes auf sein Land“, erklärte das Außenministerium in Kairo am Sonntag. Die Regierung lehne „jegliche Einmischung in diese unveräußerlichen Rechte ab, sei es durch Besiedlung oder Annexion von Land oder durch Entvölkerung dieses Landes durch Vertreibung“. Dies gelte sowohl kurz- als auch langfristig.