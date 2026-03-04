Ätna-Region: Erdbeben auf Sizilien - Schulen geschlossen

1 Auf Sizilien wurden in der Region des Ätna mehrere Erdbeben gemessen. (Archivbild) Foto: Francesco Saya/epa/dpa-tmn

In der Umgebung von Europas größtem aktiven Vulkan werden mehrere Beben gemessen. Sicherheitshalber findet kein Unterricht statt. Nach ersten Berichten gibt es keine größeren Schäden.











Link kopiert



Catania - Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist die Region um den Ätna von mehreren Erdbeben erschüttert worden. Das heftigste Beben hatte nach Angaben des nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) eine Stärke von 4,5. Mehrere Schulen wurden vorsichtshalber geschlossen. Nach ersten Berichten gibt es jedoch keine größeren Schäden. Der mehr als 3.300 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan.