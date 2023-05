13 Eine Aschewolke ist während eines Ausbruchs des Ätna, dem größtem aktiven Vulkan in Europa, zu sehen. Foto: AP/dpa/Salvatore Allegra

Nach einem erneuten Ausbruch des Vulkans Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien am Sonntag ist der nahe gelegene Flughafen von Catania geschlossen worden.









Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien scheint wieder aufgewacht zu sein. Der Flugbetrieb am Flughafen von Catania wurde eingestellt, weil die Start- und Landebahn von Ascheregen verschmutzt war, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens am Fuße des Ätnas.