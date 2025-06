Die K-Pop-Gruppe Aespa kündigt eine neue Welttournee ab Ende August an. Den Auftakt bildet eine dreitägige Konzertreihe in Seoul, gefolgt von einer Japan-Tour im Herbst.

SM Entertainment hat am 10. Juni bekanntgegeben, dass Aespa im Sommer 2025 ihre dritte Welttournee unter dem Titel „SYNK: aeXIS LINE“ beginnen wird. Die ersten Konzerte finden vom 29. bis 31. August im KSPO Dome in Seoul statt.

Konzerte in Japan, internationale Daten noch offen

Im Anschluss an die Seoul-Konzerte folgt im Oktober eine Arena-Tour in Japan, die am 4. Oktober in Fukuoka beginnt. Insgesamt sind zehn Auftritte in vier Städten geplant: Fukuoka, Tokio, Nagoya (Aichi) und Osaka.

Weitere internationale Tourdaten sind laut Agentur in Planung, wurden bislang aber noch nicht veröffentlicht. Ob es Konzerte in Europa geben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Neue Single „Dirty Work“ erscheint im Juni

Parallel zur Tourvorbereitung veröffentlicht Aespa am 27. Juni die neue digitale Single „Dirty Work“, die sowohl auf Koreanisch als auch auf Englisch erhältlich sein wird. Zusätzlich erscheint eine physische Version der Single.

Die Veröffentlichung erfolgt etwa acht Monate nach dem letzten Album „Whiplash“ (2024). Zuletzt hatte die Gruppe mit Songs wie „Supernova“ und „Armageddon“ Erfolge gefeiert.

Das sind Aespa

Aespa debütierten im Jahr 2020 und zählen seither zu den international gefragtesten Gruppen des K-Pop-Genres. Die vier Mitglieder Karina, Winter, Ningning und Giselle kombinieren Musik mit digitalen Konzepten rund um virtuelle Avatare.

Mit ausverkauften Konzerten, zuletzt auch in Seoul im März 2025, hat sich die Gruppe ein breites Publikum über Südkorea hinaus aufgebaut. Die dritte Tour dürfte diese internationale Präsenz weiter festigen.