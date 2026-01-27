Ärztin warnt: Saftkuren und Zuckerverzicht – warum Neujahrsvorsätze meist scheitern

Influencer bewerben vor allem zum Jahresbeginn Produkte zur Selbstoptimierung – von Probiotika über Wurmkuren und Kaffeeeinläufen. Eine Ärztin und Influencerin kritisiert dies scharf.
Die Ärztin Laura Kverneland berichtet unter dem Namen copenhagendiaries auf Instagram ihren Followern von ihrem Leben in Dänemark, wo die Stuttgarterin inzwischen mit ihrer Familie lebt. Ursprünglich nutzte die 38-Jährige ihren Account als kreativen Ausgleich zu ihrer Arbeit – doch inzwischen meldet sie sich auch immer wieder zu Wort, um auf unseriöse Gesundheitstipps in den Sozialen Netzwerken hinzuweisen.