Ärztin über Frühlingsgefühle: „Wir sind optimistischer, geneigter zum Flirt“

Narzissen drücken durch den schlammigen Boden ans Licht, Regenwürmer schlingen sich im feuchten Gras umeinander. Wie sollte da nicht auch der Mensch zu neuem Leben erwachen?
Was für eine sinnliche Wonne: Wie sich die ersten Narzissen durch den schlammigen Gartenboden ans Licht drücken, ihre hellgrünen Spitzen wie Vorboten einer helleren, bunteren Zeit. Entlang der feinstaubverrußten Straßen quellen die Köpfe der gelben, der roten, der lila Tulpen aus langen Blumenstängeln auf dem matten Winterrasen. Im Atelier des Frühlingsmalers gibt es keine Bescheidenheit. Da wird mit Farben, mit praller Blütenpracht geprahlt, überall sprießt und grünt es.