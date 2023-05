Stuttgarter Ärztin in Coronazeiten

1 Sabine Waldmann-Brun besucht jene Patienten, die nicht zum Arzt oder in die Klinik gehen können. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Abstriche machen, Lungen abhören – und dann noch der ganze Papierkram: Die Stuttgarter Ärztin Sabine Waldmann-Brun erzählt, wie sich Corona auf ihren Arbeitsalltag auswirkt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Sabine Waldmann-Brun führt ein Doppelberufsleben: Die 59-Jährige ist bildende Künstlerin und Ärztin. In ihrem Internetblog schreibt sie über Malerei, Entwicklungshilfe, Kinderbücher, Flüchtlinge – und seit einigen Monaten zudem über das, was sie bei ihren medizinischen Einsätzen in Corona-Zeiten erlebt. Wir veröffentlichen Auszüge daraus.