Ärzteversorgung im Kreis Böblingen: Wegen Kinderarztmangel – „Manche Mütter müssen wir weinend wegschicken“

Das „Seecarré“ in Böblingen, ein Versorgungszentrum von Haus- und Kinderärzten, arbeitet mit angestellten Medizinern. Den Ärztemangel in Böblingen/Sindelfingen spürt man auch hier.
Hell und modern wirkt die Praxis, an den Wänden hängen Fotos verschiedener Orte in Böblingen, die Wartezimmer sind übersichtlich belegt. In der Haus- und Kinderarztpraxis „Seecarré“ in Böblingen läuft am Dienstagvormittag alles nach Plan. Doch ganz so heil ist die Welt nicht in dem 2024 eröffneten Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Längst sind auch hier die bekannten Schwierigkeiten des Gesundheitssystems angekommen.