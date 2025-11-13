Ärztemangel im Rems-Murr-Kreis: Hausarztversorung ist sichergestellt – Alfdorf kann endlich aufatmen

Ronald Krötz bringt es direkt auf den Punkt: „Das ist ein wichtiger Tag für Alforf, denn es geht weiter“, sagte der Bürgermeister von Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) und meinte damit, dass die künftige hausärztliche Versorgung seiner Gemeinde sichergestellt ist. Lange Zeit war das mehr als ungewiss. Die Ärztesituation für die gut 7000 Einwohner seiner Gemeinde trieb Krötz täglich um. „Ich bat die Schwarmintelligenz um Hilfe, suchte mittels Annoncen und sozialer Medien und nutzte ganz unterschiedliche Netzwerke.“ Ziemlich lange seien seine Bemühungen aber komplett erfolglos gewesen, sagte Krötz, der sich noch an die Zeit erinnern konnte, als seine Bürger bei vier Hausärzten in drei Praxen ausreichend versorgt waren.

Seit 2023 bröckelte diese Versorgung massiv. „Im Jahr 2020 war alles noch gut. Aber das ist lange her und zuletzt war es um die Ärztesituation hier vor Ort sehr schlecht bestellt“, sagte Krötz. Im Februar 2022 habe er erfahren, dass der Mann der noch amtierenden Hausärztin Ekaterina Behrendt schwer erkrankt sei und sterben werde. „Das war eine schreckliche Nachricht, und ich ahnte damals schon, dass wir ein massives Problem bekommen würden.“ Im Jahr 2023 stand die Hausärztin Ekaterina Behrendt dann alleine da.

Die Hausarztsituation in Alfdorf verschärfte sich immer mehr

Als im April dieses Jahres auch der Mediziner Zdzislaw Jan Kadlubiec mit stolzen 75 Jahren aufhörte, verschärfte sich die Situation nochmals und die Verzweiflung von Patienten und Gemeinde war groß. Denn es hieß für Alfdorf: Von vier Ärzten waren zwei übrig, und eine davon – Ekaterina Behrendt – plante, im Frühjahr 2026 in den Ruhestand zu gehen und hatte bereits angefangen, nach einem Nachfolger zu suchen – ebenfalls, ohne Erfolg vermelden zu können.

Doch damit ist nun Schluss. Um die gute Nachricht zu verkünden, hatte Ronald Krötz am Dienstag in die Praxisräume von Ekaterina Behrendt geladen und verriet dort: „Herr Doktor Marcus Michna und mit ihm der Medizinische Verbund Bottwar werden hier übernehmen und wir sind alle happy.“ Er sei die letzte Zeit mit vielen Medizinern Essen gegangen, es sei auch immer lecker gewesen, aber mit Marcus Michna habe es endlich gepasst, so der sichtlich erleichterte Bürgermeister. „Ich habe ihm gesagt, dass Alfdorf ein gemähtes Wiesle sei, weil es mit Frau Doktor Steudle noch eine weitere Praxis gebe und weil er das komplette Team von Frau Behrendt übernehmen könne“, erklärt Ronald Krötz.

Mit Marcus Michna übernimmt der Medizinische Verbund Bottwar in Alfdorf

Marcus Michna war natürlich auch anwesend und hörte den Ausführungen schmunzelnd zu. Er sei selbst praktizierender Arzt, das mache ihm Spaß und er wolle es beibehalten. „Ich arbeite 30 Stunden pro Woche in unserer Praxis in Oberstenfeld als Hausarzt mit. Ich weiß also, was Arztpraxen brauchen, was die Patienten brauchen. Da liegt der Unterschied zu irgendwelchen Versorgungszentren, die von Investoren geführt werden“, sagt der 49-Jährige, der sich mit Ekaterina Behrendt schnell einig gewesen ist: Zum 1. April 2026 soll der Wechsel über die Bühne gehen.

Dass der Übergang nicht abrupt erfolgt, dafür dankte Michna der noch amtierenden Ärztin – denn sie wird in ihrer alten Praxis noch weiterarbeiten. Nach und nach werde dann Personal aufgestockt, eine Ärztin sei bereits gefunden. „Und wir fördern die Weiterbildung nichtärztlicher Mitarbeiter. Die können dann beispielsweise in Infektsprechstunden Patienten anschauen, kritische Fälle weiterleiten und so entlasten“, erklärte der Inhaber und ärztliche Leiter des Medizinischen Verbunds Bottwar, zu dem acht Arztpraxen und insgesamt 115 Mitarbeiter gehören.

Die Medizin sei weiblich geworden, und Frauen arbeiteten wegen der Familienplanung vermehrt in Teilzeit. „Das können wir in einem medizinischen Verbund möglich machen, hier verteilen sich Arbeitspensum und Bürokratie auf mehrere und es bündeln sich viele Facharztrichtungen, was kurze und schnelle Wege bedeutet. Die klassischen Einzelpraxen sterben aus“, sagte Michna, der auch als Notarzt und im Bereich Arbeitsmedizin im Einsatz ist.

Besonders emotional und bewegend war der Tag für Hausherrin Ekaterina Behrendt. Auch sie kam zu Wort und kämpfte sichtlich mit den Tränen, als sie die Zeit mit ihrem schwerst erkrankten Mann, seine Pflege und den viel zu frühen Tod Revue passieren ließ. „Das alles habe ich nur dank meines Teams überstanden und dadurch, dass die Patienten mir die Treue gehalten haben. Dementsprechend glücklich bin ich jetzt, dass es mit der Praxis weitergeht“, sagte die 64-Jährige und schloss sich der allgemeinen Erleichterung an, dass das Haus der Gesundheit damit erhalten bleibe.

Es war mehr als ungewiss, ob Patienten noch lange ins Sprechzimmer der Alfdorfer Praxis von Ekaterina Behrendt kommen können. Foto: Gottfried Stoppel

Besagtes Haus, das dem Unternehmer Norbert Wiedmann gehört, beherbergt neben der Hausarzt- auch eine Zahnarztpraxis und eine Apotheke. Norbert Wiedmann freute sich vor allem für die Alfdorfer, dass alles unter neuer Regie weitergeht. Darin wurde er von seiner Schwiegertochter, der Apothekerin Pia Wiedmann, bekräftigt. „Ich muss die Apotheke wirtschaftlich führen, ohne die Praxis hätte ich mit meinem Team auch Probleme bekommen“, sagte sie und übergab für die abschließenden Worte an Bürgermeister Krötz.

Der schenkte gut gelaunt schon mal Sekt und Orangensaft zum Anstoßen aus und sagte: „Es ist einfach ein Riesengewinn für Alfdorf. Super, dass sie hier einsteigen, Herr Michna. Auch wenn sie hier nicht selbst praktizieren werden, ziehen sie die Fäden im Hintergrund und gewährleisten, dass alles weitergehen kann.“

Der Medizinische Verbund Bottwar (MVB)

Info

Den Grundstein für den MVB Bottwar legte der Vorgänger von Marcus Michna im Jahr 2007, als es rechtlich möglich wurde, als Arzt andere Ärzte anzustellen. Die Ursprungspraxis hatte damit eines der ersten Teams aus einem leitenden und mehreren angestellten Ärzten in Deutschland. Michna stieß im Jahr 2012 dazu, nachdem er aus einer Klinik abgeworben worden sei. Innerhalb des Verbunds werde die Praxis in Alfdorf organisatorisch nun an die Praxis in Laufen angeschlossen. Nähere Infos finden Interessierte auch unter www.mv-bottwar.de



