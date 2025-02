Ärztemangel im Kreis Göppingen: Was Hausärzte entlasten könnte

1 Hausärztin Friederike Schalhorn (Mitte) aus Birenbach nimmt an einem Projekt zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung teil. Sie sieht in dem Modell, Pflegefachpersonal zu integrieren, viele Vorteile. Foto: Giacinto Carlucci

Es fehlen 44 Hausärzte im Kreis Göppingen. Mit einem Projekt will die Kassenärztliche Vereinigung gegensteuern. Die Praxis im kleinen Dorf Birenbach ist eine von 20, die im Land ausgewählt wurden.











Verbände wechseln, Blutzucker einstellen, Beratung von Angehörigen, Sturzprophylaxe, Präventionsarbeit, zeitintensive Hausbesuche: Nicht immer ist ein Arzt gefragt, wenn es um Medizin geht. Da in vielen, meist ländlichen Regionen die hausärztliche Versorgung gefährdet ist, geht die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) neue Wege: Sie hat Anfang des Jahres ein Projekt gestartet, das darauf abzielt, speziell ausgebildete Fachkräfte in den Praxisalltag zu integrieren, die nicht-ärztliche Aufgaben übernehmen. Die Mediziner selbst sollen so mehr Zeit für ihre eigentliche Aufgabe haben, also Krankheiten erkennen und heilen, und dadurch mehr Patienten behandeln können.​