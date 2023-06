1 Was kann Renningen tun, um einen neuen Kinderarzt in die Kommune zu holen? Foto: dpa/Britta Pedersen

Zum 1. April schließt der einzige Kinderarzt in Renningen seine Praxis – Stand jetzt ohne Nachfolger. Eltern und Vertreter der Stadt diskutieren, wie ein neuer Arzt angeworben werden könnte.









Renningen - Der Kinderarzt in Renningen, Werner Plieninger, schließt seine Praxis zum 1. April. Mit jedem weiteren Tag, an dem sich kein Nachfolger findet, wächst die Sorge bei den Eltern. Auf den Wunsch einiger Betroffener hatte der Bürgermeister Wolfgang Faißt zu einem offenen Austausch ins Bürgerhaus eingeladen, der auch online übertragen wurde. In der Spitze waren um die 90 Teilnehmer dabei, die gemeinsam nach einem Ausweg aus der Misere suchten.