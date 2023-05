1 Diese Leistung gehört immer dazu: Blutdruckmessen beim Arzt. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Machen Ärzte so ungern auf dem Land eine Praxis auf, weil sie in der Stadt mehr Privatpatienten behandeln können? Die Privaten Krankenversicherer sehen diese Vermutung durch eine Studie in Baden-Württemberg widerlegt.









Stuttgart - Wie weit ist es bis zum nächsten Arzt? Wie viele Ärzte gibt es in meiner Stadt, in meinem Dorf? Diese Fragen haben aktuell noch einmal an Bedeutung gewonnen: Neun von zehn Corona-Patienten werden nicht in Kliniken behandelt, sondern ambulant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezeichnet die niedergelassenen Ärzte deshalb als „ersten Schutzwall“ gegen die Ausbreitung von Covid-19-Erkrankungen.