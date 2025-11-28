Ärzte und Apotheken in Stuttgart: Schluss mit „Wünsch-dir-was“ – Wie medizinisches Cannabis seriöser werden soll

Medizinalcannabis boomt. Das will der Bund einschränken. Auch in Stuttgart haben sich Ärzte und Apotheken auf Cannabis als Arznei spezialisiert. Was sagen sie zu den Plänen?
Hendrik Streeck ist eine markante Person mit markiger Sprache. Kürzlich sagte er zur Abgabe von Medizinalcannabis, mit der Teillegalisierung habe man „Dealer in weißen Kitteln geschaffen“. Das ließ aufhorchen. Der seit der Coronazeit bundesweit bekannte Virologe sitzt heute im Bundestag und ist Drogenbeauftragter der Regierung.