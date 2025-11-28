Ärzte und Apotheken in Stuttgart: Schluss mit „Wünsch-dir-was“ – Wie medizinisches Cannabis seriöser werden soll

Medizinalcannabis boomt. Das will der Bund einschränken. Auch in Stuttgart haben sich Ärzte und Apotheken auf Cannabis als Arznei spezialisiert. Was sagen sie zu den Plänen?

Hendrik Streeck ist eine markante Person mit markiger Sprache. Kürzlich sagte er zur Abgabe von Medizinalcannabis, mit der Teillegalisierung habe man „Dealer in weißen Kitteln geschaffen“. Das ließ aufhorchen. Der seit der Coronazeit bundesweit bekannte Virologe sitzt heute im Bundestag und ist Drogenbeauftragter der Regierung.

Tatsächlich sind die nach Deutschland importierten Mengen von Medizinalcannabis seit der Liberalisierung im April 2024 stark gestiegen. Nach Zahlen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte lag das Plus vom ersten zum zweiten Halbjahr 2024 bei 170 Prozent. Im ersten Halbjahr 2025 nahmen die Einfuhren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um mehr als 400 Prozent zu, von rund 19 auf 80 Tonnen.

Medizinalcannabis: Mehr als 1200 Cannabisblüten im Blick

Doch welche „Dealer in weißen Kitteln“ haben diese Mengen Patienten verschrieben? Die niedergelassenen Kassenärzte waren es nicht. „Weit mehr als 90 Prozent der Ärzte verschreiben überhaupt kein Cannabis“, sagt David Surjo. Dies geschehe mangels Kenntnissen und aufgrund von Vorbehalten. Surjo, der Streecks Äußerung für an Rufmord grenzende Polemik hält, ist Mitbetreiber des Cannabistherapiezentrums CuraNat. Das Unternehmen bietet Schulungen für niedergelassene Mediziner, Informationen über die Wirkungsweise von „mehr als 1200 Cannabis-Blütenprodukten“ sowie Praxisräume für Arzt-Patienten-Gespräche vor Ort. Nach Günzburg und Saarbrücken hat CuraNat im Juni an der Augsburgerstraße in Untertürkheim seine dritte Niederlassung eingerichtet.

Zwar verzeichne man auch bei den Kassenärzten „seit Jahren einen Aufwärtstrend bei der Verordnung von medizinischem Cannabis“, erklärt Kai Sonntag, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg. Aber in weit geringerem Umfang als die Importzahlen nahelegen würden. Die Verordnungen von Cannabisblüten stiegen im Land von Frühjahr 2024 bis Frühjahr 2025 von vorher rund 30 000 im gleichen Zeitraum auf 33 500, das ist ein Plus von 11,6 Prozent. Die Zunahme sei im Übrigen „ähnlich hoch“ wie im Jahr vor der Teillegalisierung, sagt der KV-Sprecher. Vergleichbare Zahlen verzeichnete die AOK im Land mit einem „20-prozentigen Anstieg“ der von Ärzten ausgestellten Blütenverordnungen seit Frühjahr 2024, so eine Sprecherin. Die Zahl der Versicherten, die ein Cannabis-Rezept vom Kassenarzt erhielten, nahm um 16 Prozent zu.

Cannabis-Onlineplattformen nutzen die Chance

Da die nach dem Gesetz daheim erlaubten drei Hanfpflanzen sowie die mit großer Verzögerung zugelassenen Cannabis Social Clubs, die als Pflanzvereine einen Teil der Nachfrage legal abdecken sollen, hier nicht ins Gewicht fallen, zeigt sich: Vor allem große Cannabis-Onlineplattformen im Inland und im europäischen Ausland haben ihre Chance für ein einträgliches Geschäft mit Medizinalcannabis genutzt.

Im großen Stil vertreiben sie Hunderte von Cannabissorten im Internet, auf Privatrezept für Selbstzahler und sehr niederschwellig. In einem Großteil der Fälle findet gar kein Kontakt zwischen Arzt und Patient statt, auch nicht per Video. Der Kunde füllt selbst ein Formular zu seinem Befinden aus, wohl wissend, was erwartet wird, und erhält problemlos und günstig ein Rezept für das gewünschte Marihuana, gegebenenfalls abgezeichnet von Medizinern im Hintergrund. „Das ist ein Wünsch-dir-was“, sagt David Surjo. „Mit exakter Anamnese und Therapie hat das nichts zu tun“, erklärt der Biologe, der zwei Jahrzehnte in der Arzneimittelentwicklung für die Pharmaindustrie gearbeitet hat.

Cannabis auf Rezept nur nach persönlichem Kontakt

Aus Sicht der Bundesregierung hat sich hier eine Art legalisierter Cannabis-Schwarzmarkt gebildet, den man eindämmen will. Im Oktober hat das Bundeskabinett eine Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes beschlossen: Cannabisblüten dürfen künftig nur noch nach persönlichem Kontakt zwischen Arzt und Patient verschrieben werden, Videosprechstunden reichen zur Erstverschreibung nicht aus. Medizinalcannabis gibt es nur noch nach persönlicher Beratung in der Apotheke – der Versandhandel mit Cannabisblüten wird verboten.

Deshalb sind Unternehmen wie CuraNat auf Expansionskurs, um vor Ort entsprechende Angebote zu schaffen. Im kommenden Jahr sollen „weitere 20 Praxisstandorte“ eröffnet werden, sagt David Surjo. „Man muss Cannabis rehabilitieren“, findet Karl Emanuel. Der 48 Jahre alte Arzt ist Anästhesist und Palliativmediziner, er arbeitet mit CuraNat zusammen. Er ist überzeugt von Cannabis als Medikament, bei „seriösem“ Umgang damit. In der Palliativmedizin habe dieses „einen hohen Stellenwert“. So könne man etwa bei Krebspatienten den Einsatz von Opiaten verringern.

Cannabis in der Anwendung – die Liste ist Lang

Die Liste der Anwendungsfälle ist lang:

chronische Schmerzen

Spastiken

Übelkeit und Appetitlosigkeit während einer Chemotherapie

neurodegenerative Erkrankungen wie ALS oder MS

chronische Darmerkrankungen wie Morbus Crohn

Schlafstörungen

Menstruationsbeschwerden

Endometriose

ADHS

Migräne

Angststörungen

Depression

Parkinson

bestimmte Formen von Epilepsie und Rheuma

Wobei die Einschätzung der Wirkung in der Medizin stark variiert und umstritten ist. Vieles ist wenig erforscht, Skepsis ist weit verbreitet. Es handle sich bei Cannabis zumeist um eine ergänzende „Add-on-Therapie“, betont Karl Emanuel. „Wir können nicht zaubern, aber wir können helfen – mit relativ wenigen Nebenwirkungen.“

Noch immer sei die Anwendung ein „Experimentaleinsatz“, sagt David Surjo. Und Cannabis ist ein komplexes Therapeutikum. Entsprechend schwierig sei es für Ärzte, einen Überblick zu bekommen. Neben den zahlreichen Varianten und Qualitäten enthalten die Blüten außer Cannabinoiden weitere pharmakologisch wirksame Stoffe, etwa Terpene. Vom Terpen-Profil und dem „Entourage-Effekt“, dem Zusammenspiel von Terpenen und Cannabinoiden, hängt die Wirkung ab. Cannabis habe ein „sehr weites Wirkspektrum“, sagt David Surjo.

Cannabis in der Medizin – „Neue Wege finden“

Ein Experte auf diesem Gebiet ist auch Daniel Lindenthal. Der 31-jährige Arzt bringt mehrjährige Erfahrung in der Cannabistherapie mit und hat vor einem halben Jahr seine Praxis in Stuttgart-Vaihingen eröffnet. Schon während des Medizinstudiums interessierte er sich für Naturheilkunde, die ihm in der Lehre viel zu kurz kam. Dabei stieß er auf Cannabis und hat seine Kenntnisse in der Therapie mit Medizinalcannabis über die Jahre vertieft. Lindenthal sagt über das Vorgehen der großen Onlineplattformen: „Das geht so nicht.“

Der engagierte Arzt will „neue Wege gehen“ und findet damit großen Zulauf und dankbare Patienten. „Menschen aus der bürgerlichen Mitte“, wie er sagt, die meisten im Alter ab 40, die schon einige Medikamente gegen ihre Leiden probiert hätten und denen „medizinisches Cannabis besser hilft“. Man müsse nicht immer „in den chemischen Topf greifen“, findet der 31-Jährige. Deshalb setzt sich auch Daniel Lindenthal dafür ein, dass das Wissen über Cannabis als Medikament wächst und entstigmatisiert wird. „Aber der Weg ist noch weit“, glaubt er. „Selbst in großen Schmerzzentren ist das Wissen darüber noch nicht vorhanden.“

Viel Nachfrage für Cannabis-Produkte in Apotheken

Dabei gibt es in Stuttgart und in der Region gar nicht so wenig Expertise zum Thema Medizinalcannabis. Sucht man etwa auf einer Plattform wie weed.de, die sich an Freizeitkonsumenten richtet, findet man neben einigen Ärzten auch rund zehn Cannabis-Apotheken in der Region. Dazu gehört die Alte Apotheke in Untertürkheim. Eigentümerin Vanessa Ehsani hat sich vor einem halben Jahr dem Thema zugewendet. Sie findet, Cannabis habe „medizinisch seine Daseinsberechtigung“. Es gebe für Cannabis-Produkte „viel Nachfrage“, sagt sie, „mehrmals am Tag“, Tendenz steigend.

So nähmen die Verschreibungen von Arztpraxen zu, sagt Vanessa Ehsani. Vermehrt kämen auch Patienten mit Internetrezepten, mitunter mehrmals die Woche, denen auch mal größere Mengen verschrieben wurden. Da werde dann kritisch nachgefragt. Obwohl man in Untertürkheim auch Cannabisprodukte deutschlandweit verschickt, befürwortet die Apothekerin das geplante Versandverbot. „Um Missbrauch vorzubeugen, ist der direkte Kontakt zur Apotheke wichtig“, sagt Vanessa Ehsani. Und der Schritt könnte den Preiskampf dämpfen, der von den Plattformen ausgefochten wird und der dazu geführt habe, dass dort ein Gramm teils weniger als fünf Euro koste. „Das ist sagenhaft viel niedriger als der frühere Schwarzmarktpreis.“

Teillegalisierung von Cannabis lässt Nachfrage steigen

Auch Patrick Pfeifer sieht dem neuen Gesetz „gelassen entgegen“. Der Inhaber der Waiblinger Central Apotheke befasst sich schon seit sieben Jahren mit Cannabis als Medikament, lange vor der Teillegalisierung. Man habe in der Region „den Ruf, dass wir uns sehr gut auskennen“, sagt der Apotheker. Neben Patienten lassen sich von ihm auch Ärzte beraten. „Viele Ärzte sagen, sie kennen sich nicht aus“, erzählt Pfeifer. Selbst unter den Schmerztherapeuten setze „nur eine Handvoll“ Cannabis ein.

Schon vor einigen Jahren hat der Apotheker einen eigenen Bereich für dieses Thema gegründet, unter dem selbstbewussten Namen „Cannabis Champion“. Inzwischen hat er rund 150 Cannabis-Produkte im Sortiment, sehr viele Blüten und auch Extrakte. Seit der Teillegalisierung habe die Nachfrage um etwa 50 Prozent zugenommen, sagt Patrick Pfeifer. Das geplante neue Gesetz begrüßt der 41-Jährige, obwohl auch er einen Versandhandel betreibt. „Cannabis gehört in die Hand von Ärzten und Apothekern, Betreuung und Beratung sind auch in diesem Bereich wichtig“, ist seine Überzeugung. Geschäft wird er dennoch genug haben. Überwiegend versorge die Apotheke Patienten mit Kassenrezepten, die meisten aus einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometern. Immobile Personen kann er auch mit dem Botendienst der Apotheke bedienen. Und egal, was sich ändert, für Patrick Pfeifer steht fest: „Die Patienten, die Cannabis medizinisch benötigen, müssen weiter gut versorgt werden.“