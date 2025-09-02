Ärzte-Serie: Auch Krankenschwester Carla bei Scrubs-Neuauflage dabei

2 Judy Reyes kehrt als Krankenschwester Carla zurück zu "Scrubs" Foto: picture alliance / dpa

Die Krankenhaus-Comedy «Scrubs» kommt zurück. Jetzt steht fest, dass neben den Hauptdarstellern auch eine wichtige Nebenrolle wieder mit einem bekannten Gesicht besetzt wird.











Los Angeles - Nachdem schon im Juli eine Neuauflage der Ärzte-Comedy "Scrubs" angekündigt wurde, steht jetzt fest, dass ein weiteres bekanntes Gesicht zurückkehrt: Oberschwester Carla Espinosa, gespielt von Judy Reyes (57), wird ebenfalls wieder an Bord der Serie sein. Sie verstärkt Zach Braff (50) in der Rolle als John Dorian (J.D.) und Donald Faison (51) als Chirurg Christopher Turk. Die Wiederverpflichtung von Reyes war wegen einer parallel laufenden Hauptrolle in der Crime-Comedy "High Potential" zunächst unklar, berichtet die US-Entertainmentseite "Deadline".