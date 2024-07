Ärzte im Südwesten: Pro Familia fordert Option für Abtreibung in jedem Landkreis

1 In 11 von 44 Landkreisen in Baden-Württemberg war im November kein Schwangerschaftsabbruch möglich – Pro Familia fordert eine Änderung. (Archivbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Im Südwesten haben Frauen in manchen Regionen Schwierigkeiten, einen Arzt für einen Schwangerschaftsabbruch zu finden. Für sie bedeutet das eine zusätzliche Belastung in ihrer schwierigen Lage.











Aus Sicht von Pro Familia sollte es im Südwesten in jedem Landkreis möglich sein, Schwangerschaften durch Medikamente oder eine Operation in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft abzubrechen. Dies allerdings sei im vergangenen November in 11 der 44 baden-württembergischen Landkreise nicht der Fall gewesen, sagte die Landesgeschäftsführerin des Beratungsstellen-Verbunds, Gudrun Christ. In Ravensburg werde diese Möglichkeit den Frauen ebenso verwehrt wie in den Landkreisen Biberach und Heidenheim, im Main-Tauber-Kreis und im Hohenlohekreis. „Da sieht es nach unseren Erhebungen auch schlecht aus“, sagte Christ.