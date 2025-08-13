Ärzte an Universitätskliniken: Land räumt nur kleinere Zahl von Arbeitszeitverstößen ein

Der Marburger Bund beklagt eine Vielzahl von Rechtsvergehen an den Unikliniken im Land bei der Arbeitszeit. Das Wissenschaftsministerium erkennt kein Systemproblem.

Es sind harte Vorwürfe, die die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Anfang Juni gegenüber den Universitätskliniken im Land erhoben hat. Von „massiven Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz“ war die Rede, gar von „Arbeitszeitbetrug“, weil massenhaft Überstunden von Ärztinnen und Ärzten unter den Tisch fallen. An den vier Standorten für Hochleistungsmedizin – Freiburg, Heidelberg, Tübingen, Ulm – rumort es.

Die FDP-Fraktion hat die Regierung per Landtagsantrag dazu aufgefordert, den Anschuldigungen auf den Grund zu gehen. Das zuständige Wissenschaftsministerium räumt einzelne Missstände ein, sendet aber im Kern das Signal: Alles im Normalbereich!

Neben eigenen Recherchen führt der Marburger Bund auch Umfragen bei seinen Mitgliedern an. So hatte die Gewerkschaft von der Verhängung hoher Strafzahlungen durch Kontrollbehörden „im fünf- und teilweise niedrigen sechsstelligen Bereich“ erfahren. In seiner Antwort stellt das Ministerium lediglich fest, dass „in wenigen Einzelfällen Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz verhängt wurden“. In einzelnen Fällen sei „aus Opportunitätsgründen“ davon abgesehen worden. Zudem seien vereinzelt wegen Ordnungswidrigkeiten mildere Sanktionen als Bußgelder angeordnet worden, indem die aufgrund der Arbeitszeitverstöße ersparten Aufwendungen eingezogen wurden.

„Überschreitungen im Klinikalltag nicht auszuschließen“

In weiteren Fällen sei statt Bußgeldern ein konstruktiver Dialog für mehr Arbeitsschutz zwischen Kontrollbehörde und Geschäftsführung, Personalabteilung und Personalrat durchgeführt worden. Dadurch sei es zum Beispiel zu Neueinstellungen von Ärzten oder der Änderung von Schichtplänen und Arbeitszeitmodellen gekommen.

Das Ministerium betont einerseits, dass es die Universitätskliniken über seinen Vorsitz in den Aufsichtsräten „eng und umfassend begleitet“ – andererseits sieht es die Zuständigkeit für die Einhaltung der Vorschriften zum Arbeitsschutz dezidiert bei den einzelnen Kliniken. Die Vorstände und Personalverantwortlichen würden die Einrichtungen regelmäßig auf ihre Verantwortung hinweisen. In Häusern mit Maximalversorgung lasse sich aufgrund der hohen Dynamik im Alltag, etwa bei Komplikationen oder Notfällen, „nicht ausschließen, dass es in Einzelfällen zu Überschreitungen der tariflichen oder gesetzlichen Arbeitszeit kommt“. Diese seien aber medizinisch gerechtfertigt und rechtlich zulässig.

„Keine Hinweise auf systematische Verstöße“

Dem Ministerium seien „keine konkreten Anzeigen aus der Ärzteschaft bekannt, die auf systematische Verstöße hinweisen würden, die über das berufstypische Maß hinaus gehen“. Zuständig für die Kontrollen sind in der Regel die Gewerbeaufsichtsämter. Eine der Behörden habe in einer Krankenhausabteilung Arbeitszeitgesetzverstöße in niedriger fünfstelliger Höhe festgestellt, hat die Gewerkschaft erfahren. Derlei Erkenntnisse lägen weder dem Wissenschaftsministerium noch dem Wirtschaftsministerium vor, heißt es von dort.

Dennis Birnstock, Antragsteller und forschungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, sieht das Wissenschaftsministerium wegen seiner Rechtsaufsicht weiterhin in der Pflicht zu handeln: „Es gibt sich auf beiden Augen blind, wenn es um die Arbeitszeitentgleisungen an den Unikliniken geht.“ Es liege auf der Hand, dass die Ärzte dort besonders gefordert seien – es könne schnell passieren, dass länger als geplant gearbeitet wird. „Aber dann sollte dieses Engagement auch honoriert und nicht systematisch verschleiert werden“, mahnt er. Gerade junge Assistenzärzte landeten im Zwiespalt zwischen Überlastung und Karrierewunsch – und entschieden sich leider nicht selten für den Weg ins nahe Ausland. „Allein schon wegen des Fachkräftemangels können wir uns eine solche Praxis bei der Arbeitszeiterfassung nicht leisten.“

Plädoyer für Zeiterfassungssysteme

Der arbeitsmarktpolitische Sprecher Hans Dieter Scheerer hält elektronische Zeiterfassungssysteme in der Wirtschaft für längst breit etabliert. „Diese gewähren ein realistisches Bild der tatsächlich geleisteten Arbeit – anders als Schichtplanprogramme oder Exceltabellen.“ Zudem könnten die Kontrollbehörden viel effektiver darüber wachen, ob die Arbeitszeitvorgaben eingehalten werden. „Das Ministerium muss Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz einräumen, würde aber wohl gerne verhehlen, in welcher Zahl und Höhe die Verstöße tatsächlich vorliegen“, kritisiert er. Zu bedenken sei auch, dass „allein schon mangels Personals in den zuständigen Behörden nur ein Bruchteil der Verstöße behördlich bekannt wird“.

Der Marburger Bund gibt sich mittlerweile im Ton etwas gemäßigter, wohl auch um die infolge seiner Offensive geöffneten Gesprächskanäle nicht wieder zuzuschütten. In der Sache bleibt die Gewerkschaft bei ihrer Position. „Seit nunmehr fast zehn Jahren weisen wir die verantwortlichen Entscheidungsträger darauf hin, dass es systematische Verstöße gegen tarifliche- und arbeitszeitgesetzliche Regelungen im ärztlichen Dienst an den Universitätskliniken gibt“, sagt ein Sprecher. Jedem sei klar, dass ein Arzt aufgrund des Arbeitszeitgesetzes bei einem Notfall nicht einfach das Skalpell fallen lassen könne. „Dass es sich bei Arbeitszeitgesetzesverstößen jedoch nur um Einzelfälle in Notfallsituationen handelt, weisen wir entschieden zurück – es handelt es sich um ein systemisches Problem.“

Gewerkschaft meldet Fortschritte an zwei Unikliniken

Positiv bewertet werde, dass es an zwei Universitätskliniken im Rahmen von förmlichen Einigungsstellenverfahren vor kurzem gelungen sei, einvernehmliche Lösungen zwischen Personalrat und Dienststelle in puncto Arbeitszeiterfassung zu finden. Nach den getroffenen Regelungen werde die Arbeitszeiterfassung wie tarifiert erfolgen – „nämlich im Sinne einer Erfassung der tatsächlichen Arbeitszeiten mit einem Check-In und Check-Out in Echtzeit“. Die Gewerkschaft sei zuversichtlich, „dass die zuständigen Ministerien die Umsetzung dieser Einigungen positiv begleiten“, sagt der Sprecher.

Unterschiedliche Rechtsauffassung zur Arbeitszeiterfassung

Gewerkschaft

Seit dem 1. Januar 2025 gelte an den baden-württembergischen Universitätskliniken eine neue tarifliche Regelung zur Arbeitszeiterfassung, so der Marburger Bund. Demnach dürfe die Arbeitszeiterfassung und -dokumentation laut der Gewerkschaft ausschließlich durch ein elektronisches Verfahren erfolgen.

Ministerium

Das Wissenschaftsministerium hält die Einigung der Länder-Tarifgemeinschaft (inklusive Baden-Württemberg) mit den Gewerkschaften von März 2024 dagegen. Demnach seien bestimmte Erfassungssysteme nicht vorgegeben, sodass neben elektronischen Stechuhren auch Schichtplanprogramme, Exceltabellen und die Zeiterfassung per App in Betracht kämen.