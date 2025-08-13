Ärzte an Universitätskliniken: Land räumt nur kleinere Zahl von Arbeitszeitverstößen ein

Der Marburger Bund beklagt eine Vielzahl von Rechtsvergehen an den Unikliniken im Land bei der Arbeitszeit. Das Wissenschaftsministerium erkennt kein Systemproblem.
Es sind harte Vorwürfe, die die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Anfang Juni gegenüber den Universitätskliniken im Land erhoben hat. Von „massiven Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz“ war die Rede, gar von „Arbeitszeitbetrug“, weil massenhaft Überstunden von Ärztinnen und Ärzten unter den Tisch fallen. An den vier Standorten für Hochleistungsmedizin – Freiburg, Heidelberg, Tübingen, Ulm – rumort es.