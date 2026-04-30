Aerosmith-Frontmann Steven Tyler kämpft seit Jahren gegen eine Missbrauchsklage. Nun wies ein Gericht in Los Angeles den Großteil der Vorwürfe ab. Nur ein Anklagepunkt bleibt bestehen: es geht um sexuelle Nötigung einer damals 16-Jährigen.
Aerosmith-Frontmann Steven Tyler (78) kämpft seit Jahren gegen eine im Dezember 2022 eingereichte Missbrauchsklage. Nun erreichte der Musiker vor Gericht in Los Angeles einen weiteren Teilerfolg. Das Gericht wies einen Großteil der Klage wegen sexueller Nötigung ab, wie das "People"-Magazin berichtet.