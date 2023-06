1 Kahlschlag:Die fest am Maschendrahtzaun verwachsene Wickenhecke auf einer Trockenmauer wurde samt der Wurzeln ausgerissen. Foto: privat/z

Durch eine von der Stadt Stuttgart beauftragte Rückschnittaktion wurde ausgerechnet der mit dem Umweltpreis prämierte Permakulturgarten von Heike Maresch und Alexander Schmidt auf Wangener Höhe in Mitleidenschaft gezogen.









Wangen - Seit acht Jahren pflegen Heike Maresch und Alexander Schmidt einen besonderen Garten auf der Wangener Höhe: Sie bewirtschaften zwei Flurstücke im Gewann Oberes Letterle als Permakulturgarten, also im Einklang mit der Natur. Für Laien mag dieses scheinbare Wirrwarr so aussehen, als ließen sie dort alles einfach so wachsen wie es will. Doch das ist nicht der Fall. Im Gegenteil: Alles in diesem nachhaltigen Garten ist bis ins kleinste Detail geplant.