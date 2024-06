Ärgernis in Fellbach

Kuriose Szenen sind derzeit in der Pfarrer-Sturm-Straße in Fellbach zu beobachten: Wegen einer Umleitung ist die eigentlich als Fahrradstraße vorgesehene Strecke verstopft.











Nichts geht mehr. Kein vor und kein zurück, schon wieder haben sich die Vehikel in der Pfarrer-Sturm-Straße in Fellbach verkeilt, zumindest im übertragenen Sinne. Dauerstau dank Automassen, die sich durch die enge Verbindung mit einer Fahrbahnbreite von gerade mal drei Metern quälen und in Millimeterarbeit aneinander vorbeimogeln. Das nervt aber nicht nur genervte Autofahrer – sondern auch die Radler. Denn de facto handelt es sich um eine durch Verkehrsschilder und bunte Markierungen kenntlich gemachte Fahrradstraße.