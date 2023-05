1 Die Baustelle an der Calwer Passage setzt allen zu. Foto: Haar

Der neue Gemeinderat und der Bezirksbeirat von Stuttgart-Mitte müssen sich der Frage stellen, wie sie in Zukunft mit den Großbaustellen in der Landeshauptstadt umgehen.









Stuttgart - Fast nichts prägte das Stadtbild in der City in den vergangenen fünf Jahren so sehr wie die Baustellen. Zu diesem Thema gibt es mindestens drei gefühlte Wahrheiten: Baustellen kommen immer zur Unzeit. Keine Stadt in Deutschland hat mehr und größere Baustellen. Und nirgendwo sind das Leben und die Geschäfte derart erschwert, wie in Stuttgart. Wer sich die vergangenen fünf Jahre durch die Stadt bewegt hat, wird allen drei Thesen zustimmen. Auch ohne sich auf die Groß- und Dauerbaustelle des Schienen- und Immobilienprojektes S 21 zu beziehen.