1 Der Berg aus Sperrmüll in der Schmidener Straße wächst von Tag zu Tag. Foto: Thomas Niedermüller

Möbel, Bauschutt und Kleider liegen seit Wochen auf einem Privatgrundstück am Rand der Schmidener Straße. Täglich kommt neuer Abfall hinzu.









In der Schmidener Straße in Bad Cannstatt türmt sich wieder einmal der Sperrmüll auf. Dieses Mal ist der Berg aus Schränken, Sesseln und Kleidung auf Höhe der Hausnummer 86 zu finden. „Es fing vor mehr als einem Monat an, seither kam immer mehr Zeug hinzu“, sagt ein verärgerter Anwohner, der sich bereits vor Wochen per Gelbe Karte an die Stadt gewandt hatte. „Ich habe jedoch nie eine Antwort erhalten.“