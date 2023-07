Ärger wegen Neubau in Ludwigsburg?

1 Noch können sieben Vereine auf diesem Platz in Oßweil Sport treiben. Foto: Simon Granville

Der Bedarf an Kita-Plätzen in Ludwigsburg ist riesig. Weil auf einem Rasen im Stadtteil Oßweil neu gebaut wird, können sieben Vereine dort bald nicht mehr trainieren.









Mehrere hundert Kindergartenplätze fehlen in Ludwigsburg. Die Wartelisten sind lang, manche Familie aus der Barockstadt hofft seit einer gefühlten Ewigkeit darauf, ihr Kind endlich in einer Einrichtung unterzubringen. Bis zum Jahr 2023 will die Stadt für Unter- und Über-Dreijährige 260 neue Plätze schaffen. Aber auch das dürfte den Engpass noch nicht beheben.