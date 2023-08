7 An der Oeffinger Straße häufen sich regelmäßig bewusst abgelegte Hundekot-Tütchen. Anwohner kämpfen verzweifelt dagegen an. Foto: privat

Es ist eine stinkende Angelegenheit, die die Gemüter derzeit in Stuttgart-Hofen erregt: die Hinterlassenschaften von Hunden. Die AWS kennt das Problem in der ganzen Stadt.









Die Tüten sammeln sich immer wieder an bestimmten Stellen an. Vor vier Jahren etwa hat es angefangen in der Oeffinger Straße unweit der St. Antonius-Kapelle in Hofen. Dort wurde alljährlich Grüngut bereitgestellt nach einer Putzaktion am Brünnele. Dann kam jeglicher Müll hinzu, das ganze Jahr über, nachdem das Grüngut entfernt wurde. Das haben Anwohner festgestellt. Seit einiger Zeit hat sich das Müll-Thema etwas verändert: Jetzt sind es rote Hundekot-Tütchen, die dort gesammelt hingeworfen werden. Im Laufe der Zeit sammelt sich da einiges an.