Ärger um Thilo Mischke: ARD gibt Fehler zu - Neuanfang bei „ttt“

1 Thilo Mischke, Journalist und Moderator, hätte eigentlich zum Februar dieses Jahres neuer Co-Moderator von „ttt“ werden sollen. Dann kamen Seximusvorwürfe auf (Archivfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nach dem Wirbel um die gescheiterte Verpflichtung von Thilo Mischke zieht die ARD Konsequenzen. Das Kulturmagazin „ttt“ wird einem Sender fest zugeordnet. Auch bei Castings soll es Änderungen geben.











Link kopiert



Nach der Kritik an der Verpflichtung von Thilo Mischke als Moderator und dem anschließenden Rückzieher der ARD stellt die Sendergruppe ihr Kulturmagazin „ttt – titel, thesen, temperamente“ neu auf. Das abwechselnd produzierte Gemeinschaftsprojekt von sechs ARD-Anstalten soll künftig fest an einen Sender angedockt werden, wie es in einer Mitteilung heißt.