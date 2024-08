Ärger um Stadtvögel in Kornwestheim: Krähen sorgen für „Höllenlärm“ – Anwohner enttäuscht von Behörden

1 Saatkrähen sind für Viele mittlerweile eine Plage. Foto: Simon Granville

Statt von Gezwitscher wird Thomas Quast in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) oft von Krähen-Rufen und Tauben-Gurren geweckt. Auch Parkplätze seien wegen der Vögel nicht mehr nutzbar. Das Problem gibt es auch anderenorts, der Umgang damit ist schwierig.











Thomas Quast aus Kornwestheim hat ein gefiedertes Problem. Er hat sich mit seinem Klagen wegen Krähen und Tauben im Stadtgebiet an diese Zeitung gewandt. Er spreche sicherlich für Viele, meint er. In der Eastleighstraße in Kornwestheim gebe es Probleme mit Krähen und in der Stotzstraße mit Tauben. „Die Krähenkolonie entlang der Eastleighstraße ruht jetzt. Ab November kommen sie dann wieder, bauen ihre Nester, kämpfen um die Weibchen, verteidigen ihre Nester, und das Ganze von morgens 6 Uhr mit einem Höllendauerlärm – direkt vor unseren Fenstern und über unseren Autos“, schreibt Quast. 27 Krähennester habe er im vergangenen Winter gezählt. Viele Parkplätze seien wegen der Hinterlassenschaften der Vögel gar nicht mehr nutzbar.